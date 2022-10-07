Как передает издание МК, среди сообщений из фронта все чаще и чаще приходит информация о радиоперехватах с позиций ВСУ на польском языке. Объяснить подобное явление попытался капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров.

По мнению военного эксперта, пока рано говорить о вступлении регулярной армии Польши в конфликт на территории Украины. Но вот количество профессиональных польских наемников в рядах ВСУ действительно огромное.

Вместе с «солдатами удачи» Польша регулярно поставляет Украине свою военную технику советского образца. В обмен на это Германия обещает поставить Польше современные образцы своего вооружения.

Польша решила наполнить территорию Украины своими профессиональными наемниками с одной целью. Как только в Украине возникнет кризис власти, они попытаются взять под контроль те земли, которые считают своими. В первую очередь это касается таких регионов как Волынская, Ровенская, Львовская и Ивано-Франковская области.