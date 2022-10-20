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Как считает известный военный историк Юрий Кнутов, активное наступление российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции станет реальностью уже в конце этой осени. На данный момент, по мнению Кнутова, армии Российской Федерации необходимо измотать силы ВСУ на всех фронтах и особенно на Херсонском направлении. Подобная тактика, по его словам, сбережет не только жилой фонд, но и жизни военнослужащих и мирных жителей.

Кнутов уверен, что киевские власти просто одержимы идеей мести по отношению к жителям Херсона и области, которые проголосовали на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации. А потому удары по гражданской инфраструктуре Херсона не исключены.

Касательно наступления российской армии, Кнутов выражает мысль, что необходимо накопить достаточно сил и резервов до конца осени, чтобы потом пойти в решительную атаку. Он также напомнил, что приоритетной целью для российского командования остается освобождение Николаева и Одессы.

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