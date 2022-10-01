Политолог, президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин считает бездействие Смольного по части информационного оповещения петербуржцев о частичной мобилизации губительным для граждан, которые начинают верить в различные рода фейки.

«Ошибок очень много, и все они связаны с тем, что людям не объясняют политику частичной мобилизации в Петербурге и фактически срабатывает это сарафанное радио, которое вещает 24 часа в сутки», — объяснил эксперт.

По его словам, губернатору Беглову следует уделить время разъяснительной работе по частичной мобилизации с населением.

«Информационной, просветительской и организационной работой занимаются только либо отдельно взятые лидеры общественного мнения, либо представители малого и среднего бизнеса, с которыми не может найти общий язык тот же самый губернатор Беглов. В данной ситуации действий Смольного и губернатора в информационной повестке мы не видим, в отличии от Москвы, Московской области и других регионов», — констатировал Самонкин.

Ранее СМИ сообщали о многочисленных ошибках, связанных с частичной мобилизацией в Петербурге. Жители города вынуждены ходить по судам, чтобы получить бронь.