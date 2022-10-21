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Со старта мусорной реформы в Петербурге прошло около десяти месяцев. Однако Смольный за это время не смог решить проблему с вывозом отходов. Горожане отмечают, что управленческие ошибки губернатора Александра Беглова они запомнят надолго.

Жители Северной столицы продолжают массово жаловаться на горы неубранного мусора в жилых дворах мегаполиса. В соцсетях появились соответствующие фотографии с контейнерами, которые стоят на Туристской и Богатырской улицах Приморского района. Активисты называют такие территории «крысиным раем», а горожане винят во всем действующего градоначальника.

Комментаторы предложили «серьезно» напомнить Смольному об их обязанностях. Другие пользователи Сети задали вопрос, закончится ли это когда-нибудь.

Петербуржцы раскритиковали Смольный за горы мусора в городских дворах

Они напомнили, что на фоне массы нерешенных проблем Беглов заявляет о повышении зарплат себе, чиновникам и депутатам. В это время петербуржцы вынуждены наблюдать, как Северная столица стала настоящей помойкой.

Мусорная реформа началась 1 января текущего года. С этого времени новый оператор, ответственный за вывоз отходов, перестал справляться со своими обязанностями. Из-за гор мусора в городе появились крысы и ухудшилось состоянии экологии.

Спустя практически год обстановка не изменилась. На этом фоне активисты подали заявку о включении Северной столицы в Книгу рекордов России в номинации самого грязного города в стране.

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