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Грядущей зимой петербуржцы могут снова столкнуться со «снежным коллапсом». На это указали активисты движения «Город перемен». Они отметили нехватку кадров в штате сотрудников ЖКХ. Подобным образом ситуация обстояла в прошлом году, но власти не приняли эффективных мер для устранения проблемы.

Общественники Петербурга опубликовали пост об исследовании вакансий в сфере ЖКХ Петербурга. Как сообщает сервис HeadHunter, по сравнению с прошлым годом спрос на специалистов увеличился на 65%. Это показывает нежелание людей работать на предложенных условиях.

Дефицит работников ЖКХ в прошлом году привел к тому, что снег в Северной столице не убирали. Петербуржцы были вынуждены стоять в огромных пробках. Также горожане массово обращались в травмпункты. Учитывая статистику активистов, в этом году стоит ожидать повторения прошлогодней ситуации.

Напомним, перед прошлым зимним сезоном власти в лице губернатора Александра Беглова также знали о дефиците кадров, однако не предприняли никаких действий в этом направлении. Исправить ситуацию в Смольном решили с помощью «дворник-шеринга», однако проект провалился.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, чиновники так и не приступили к решению проблемы нехватки специалистов.

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