Петербургский градоначальник Беглов подписал документ, согласно которому больницы получат 3,8 млрд рублей. Эти деньги возьмут из резервного фонда и направят на «дополнительное обеспечение финансовой устойчивости и стабильной работы госучреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования Петербурга».

Напомним, что особенно тяжело медицинским учреждениям и их работникам пришлось зимой 2022 года, когда городские больницы и поликлиники были переполнены пациентами. Именно тогда медперсонал активно жаловался в Смольный, однако тогда чиновники проигнорировали их. После очередных серий жалоб на очереди в поликлинике Беглов даже проинспектировал одну из них и, конечно, не обнаружил очередей.

Также, как сообщают СМИ, еще одной причиной печального состояния здравоохранения Петербурга может быть коррупционная составляющая. С момента начала губернаторства Беглова и назначенного им главы комитета здравоохранения Дмитрия Лисовца случаи коррупции лишь возрастали. К примеру, в июле 2021 года за взятку задержали сотрудника ведомства Алексея Шкабара. Следствие инкриминировало ему получение взятки в 2,1 млн рублей от одной из компаний, связанных с энергосервисом. Чиновник должен был сделать выбор в пользу конкретной компании, что та работа в учреждениях, находящихся на контроле Комздрава.