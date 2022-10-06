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Директор первоуральского предприятия «ГК Урал-Гидро» (Свердловская область) Алексей Елисеев сообщил, что по собственной инициативе запустил производство кровоостанавливающих жгутов, которые сейчас тяжело достать в аптеках.

По его словам, предприятие частично перешло на изготовление данной продукции для оказания помощи военным. Для разработки кровоостанавливающего жгута был использован в качестве образца американский армейский жгут. И в короткий срок предприятию удалось наладить серийное производство столь необходимого на фронте средства.

Как отметил Елисеев, часть производимых жгутов предприятие будет передавать в местный военкомат. Остальную продукцию будут продавать юрлицам и предпринимателям по себестоимости – 350 рублей/штука. Один из заводов Первоуральска уже согласился закупить жгуты для своих сотрудников, которые попадут под мобилизацию.

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