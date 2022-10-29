Генерал-полковник Александр Лапин, командующий Центральным военным округом (ЦВО), ушел в отставку. Согласно информации из открытых источников, он подал рапорт на увольнение.

По другим данным, он ушел в трехнедельный отпуск. Однако подтверждения тому нет.

Важно отметить, что информация об отстранении Лапина появилась после появления комментария Евгения Пригожина. Петербургский предприниматель отметил, что «бездельники должны немедленно убираться». Авторы многих Telegram-каналов предположили, что бизнесмен имеет ввиду именно Лапина.

Позицию Пригожина разделил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Политик уверен, что ответственность за сдачу Красного Лимана лежит на генерал-полковнике. Возможно, именно заявления предпринимателя дали старт подвижкам в Министерстве обороны РФ.