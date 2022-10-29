ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Генерал-полковник Александр Лапин, командующий Центральным военным округом (ЦВО), ушел в отставку. Согласно информации из открытых источников, он подал рапорт на увольнение.

По другим данным, он ушел в трехнедельный отпуск. Однако подтверждения тому нет.

Важно отметить, что информация об отстранении Лапина появилась после появления комментария Евгения Пригожина. Петербургский предприниматель отметил, что «бездельники должны немедленно убираться». Авторы многих Telegram-каналов предположили, что бизнесмен имеет ввиду именно Лапина.

Позицию Пригожина разделил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Политик уверен, что ответственность за сдачу Красного Лимана лежит на генерал-полковнике. Возможно, именно заявления предпринимателя дали старт подвижкам в Министерстве обороны РФ.

Вам может понравиться

Минобороны РФ сообщает об отражении атак ВСУ на Харьковском направлении

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление Игоря Конашенкова в рамках брифинга Министерства обороны Российской Федерации, подразделения вооруженных сил Украины продолжают наступать в районе населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое,

На борту нового корабля, спроектированного на базе проекта «Буян-М», будет размещено в два раза больше «Калибров»

Как стало известно из материала РИА Новости, конструкторами судостроительной корпорации «Ак Барс» был разработан новый проект, который в дальнейшем будет воплощен в строительстве нового малого ракетного корабля (МРК). За основу

Мария Захарова сравнила заморозку активов РФ в странах ЕС с банальным «воровством»

Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова сравнила решение о заморозке российских активов, которые принадлежат как частным лицам, так и государству Россия, в разных странах Европейского