В одном из выпусков программы «Они погубили свою репутацию и карьеру» зрителям поведали о судьбе известного актера и звезды сериала «День рождения буржуя» Валерия Николаева.

Еще несколько лет назад в жизни у Валерия Николаева все складывалось хорошо. Ему могли позавидовать многие известные актеры России. Заявки на съемки в фильмах поступали от различных проектов. Финансовых проблем у актера также не наблюдалось. Актеру даже посчастливилось принять участие в съемках фильма «Терминатор» Стивена Сигала. Но все резко изменилось в жизни Валерия после нескольких инцидентов.

Актер постоянно попадал в различные ДТП, и виной тому стало пагубное пристрастие к алкоголю. Однажды актер даже попал в спецприемник, где отличился неадекватным поведением с правоохранителями. После этого случая актер был направлен в психиатрическую больницу.

По словам Галины Коньшиной, Валерий Николаев загубил свою карьеру собственными руками. После подобных случаев актера перестали пускать даже на кинофестивали.