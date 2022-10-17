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Как сообщают корреспонденты ИА REGNUM, группа известных политических, культурных и научных деятелей Италии выступила с открытым письмом о необходимости проведения мирных переговоров с Российской Федерацией, чтобы украинский конфликт не смог перерасти в ядерную войну.

Подписанты открытого письма выражают мысль, что в опасности возникновения ядерной войны нет ничего странного. Ведь в любом конфликте стратегические группы аналитиков просчитывают различные варианты развития событий. Однако пугает не сама опасность такого конфликта, а отсутствие четкой осуждающей реакции со стороны европейской общественности.

И это очень расстраивает. Ведь каждому здравомыслящему человеку понятно, что ядерный конфликт не определит победителя. Все стороны будут похоронены под обломками некогда развитой цивилизации. А потому, необходимо срочно выступить за прекращение эскалации конфликта и попытаться решить проблему путем проведения мирных переговоров.

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