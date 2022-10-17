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С 10 октября Российская Федерация наносит массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Так, вооруженными силами России совместно с Народной милицией ДНР были уничтожены цели в Киеве: объекты критической инфраструктуры и стратегической важности.

Российскими войсками были использованы БПЛА «Герань-2». На кадрах можно увидеть, как украинские полицейские и военные открыли огонь из стрелкового оружия по российскому дрону-камикадзе, который пролетал над ними. Но все их попытки оказались напрасными, ведь беспилотный летательный аппарат «Герань-2» долетел до назначенной цели и поразил ее.

Стоит отметить, что БПЛА «Герань-2» без проблем обходят систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. И, несмотря на то, что украинским правительством было сделано заявление о так называемом «антидроновом куполе», дроны-камикадзе с точностью поражают критические инфраструктурные объекты Украины.

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