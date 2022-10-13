Как сообщает РИА Новости, военнослужащий Народной милиции ДНР поделился своим личным опытом применения дронов на фронте. Так по его словам, применение дронов разного класса на линии боевого соприкосновения стало обыденностью для военнослужащих с обеих сторон. Для борьбы с коптерами противника на фронте применяются различные средства, в том числе и «противодроновые ружья».

А вот опытные операторы беспилотников, например, могут даже пойти на таран вражеского дрона, причем бывает свой беспилотник остается целым. Такой информацией поделился с широкой аудиторией командир группы обучения по использованию БПЛА в боевых условиях военнослужащий ДНР .

Инструктор по управлению БПЛА рассказывает, что учебная группа из операторов БПЛА была укомплектована новыми мобилизованными бойцами ДНР и опытными военнослужащими 9-го полка у которых уже имеется боевой опыт. Таким образом, линия фронта постепенно насыщается новыми операторами БПЛА, которые вносят свой вклад в успех СВО.