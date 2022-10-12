Все автомобили концерна Hyundai Motor Group должны будут оснащаться функцией беспроводного обновления программного обеспечения. Конечно же речь идет только о новых моделях концерна, а не о всех выпущенных ранее автомобилей.

Планы производителя по «цифровизации» своих новых автомобилей довольно грандиозные. Так, к 2025 году концерн Hyundai ожидает, что данной функцией уже будет оснащено не менее 20 млн выпущенных автомобилей. Все они должны будут быть подключены к фирменной службе Connected Car Services.

Подключать к данному сервису планируют вне зависимости от типа силового агрегата под капотом машины. Причем речь идет не только об автомобилях марки Hyundai, но также и об автомобилях выпущенных под брендами Kia и Genesis, которые также принадлежат концерну.

Для обеспечения стабильной работы данной функции, концерн уделяет огромное внимание усовершенствованию собственной операционной системы Connected Car (ccOS).