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Танк Т-14 на основе гусеничной платформы «Армата» является самым современным российским танком с необитаемой башней. Использование новой техники на линии фронта может в значительной степени поднять боевой дух российских военных.

С первого дня проведения специальной военной операции на территории Украины, всех интересовал вопрос, почему Россия не использует свои самые современные танки на поле боя. Эксперты выражали разные теории, которые должны были объяснить подобное решение российских военных.

Так до сегодняшнего дня самым современным российским танком, который был задействован в украинском конфликте, является Т-90М. Он встал на вооружение армии РФ в апреле 2020 года, а первые данные о его боевом применении в Украине стали известны в апреле 2022 года.

Теперь же в конфликте будет задействован самый современный танк России. «Армату» уже увидели под Луганском. Эксперты склоняются к мысли, что он будет выполнять роль командирской машины, чтобы управлять другими бронетанковыми подразделениями.

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