В научном издании Nature Biomedical Engineering представлена работа ученых, согласно которой найдено эффективное лечение рака. Стоит отметить, что рак поджелудочной железы очень коварное заболевание, которое практически не поддается лечению.

А все потому, что его практически не удается обнаружить на ранних сроках. А когда он уже легко диагностируется, то излечить этот недуг медики уже не в силах. По своей природе данное онкологическое заболевание очень сложное, с большим количеством метастаз, которые очень быстро распространяются по всему организму. Поэтому рак поджелудочной железы является смертельным заболеванием.

Традиционный метод лечения путем радиотерапии очень опасен, так как негативно влияет на другие внутренние органы. Однако ученым удалось разработать новый способ – они изобрели гель специального типа, содержащий радиоактивный йод-131. Данное средство необходимо вводить внутрь опухоли, где он убивает ее своим бета-излучением. А так как радиоактивные волны типа «бета» являются не такими губительными для человеческого организма, как волны типа «гамма», то такой способ лечения не повредит соседним внутренним органам.