В Смольном заявили о готовности города к зиме. Однако в этом году снегоплавильных и снегоприемных пунктов не стало больше, чем в прошлом. В результате Северная столица может повторить прошлогодний «снежный коллапс».

В пресс-службе правительства города отметили, что к работе готовы 11 ССП и 7 СИСП. Отмечается, что все это было сделано по поручению губернатора Александра Беглова.

Стоит отметить, что в прошлом году пунктов было столько же, и количество явно оказалось не достаточным. Ситуация привела к многокилометровым очередям из самосвалов, загруженных снегом. Там могли находиться более 40 единиц техники.

Дефицит пунктов отразился и на состоянии улиц. На них были замечены многочисленные сугробы. Это мешало пешеходам и водителям.

Синоптики полагают, что этой зимой петербуржцам также стоит ожидать обильных осадков. Учитывая то, что в Смольном не сделали выводы из прошлого снегоуборочного сезона, город может столкнуться со «снежным коллапсом» снова.11