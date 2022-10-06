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Как сообщает The Hollywood Reporter, Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн поделились новой информацией об истории создания сериала «Властелин колец: Кольца власти». Всем известно, что над проектом «Властелин колец» работает студия Amazon. Но по недавно опубликованным интервью Патрика и Джона стало известно, что и другие крупные киноплатформы участвовали в борьбе за право экранизации вселенной Джона Рональда Руэла Толкиена.

К примеру, Netflix предлагали создать целую киновселенную из известной истории Толкиена. Они хотели сделать что-то наподобие комиксов Marvel, снять несколько историй отдельных персонажей фэнтезийного мира. Их конкуренты из студии HBO предлагали и вовсе изменить классическую историю «Властелина колец». Для воплощения своих планов они хотели снять несколько частей в виде нового сериала.

Что касается финансовой стороны, то студия Netflix предлагала гарантии на сумму в 250 миллионов долларов США. Как известно, студия Amazon предлагала сумму на несколько десятков миллионов скромнее.

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