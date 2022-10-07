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Аудитория немецкого издания Die Welt положительно отозвались о заявлении бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Экс-канцлер заявила, что нужно налаживать отношения с Российской Федерацией, дабы достичь мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению многих читателей, во время правления Меркель, ФРГ и Евросоюз могли найти компромиссы и договориться с российским правительством. А нынешним немецким властям сегодня этого достичь крайне тяжело.

Так, пользователь под ником Helmut B. написал в своем комментарии, что не был и не является поклонником Ангелы Меркель, однако он согласен с ее словами, что «прочный мир возможен с участием России».

Другой комментатор под именем Fair und Gerecht уверен, что под руководством Меркель дела в стране обстояли хорошо, в том числе из-за недорогой энергии, поставляемой из РФ. А теперь в стране бардак и все из-за того, что США не позволило украинскому правительству выполнить Минские договоренности.

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