Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Попытка запретить показ фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду» может добавить аргументов в пользу отставки губернатора Петербурга Александра Беглова. Ему стоило присутствовать на предпремьере патриотического фильма, посвященного СВО, может, даже произнести там речь, а он поступил с точностью наоборот, считает политический аналитик Богдан Безпалько.

Напомним, предпремьерный показ должен был пройти в кинотеатре «Родина», но его пришлось перенести в «Формулу кино» в ТРЦ «Галерея». Незадолго до начала сеанса представители «Родины» отказались показывать фильм. Позже в кинотеатре сообщили, что показ этого фильма там и не планировался. По данным СМИ, отношение к произошедшему имеет губернатор Беглов.

«Даже если Беглов хотел от этого дистанцироваться, он мог просто не обращать внимание на показ этого фильма, ну то есть он где-то идет и идет, и хорошо. Не обязательно туда приходить и выступать, хотя, конечно, это было бы очень желательно ввиду событий последнего времени и вообще обстановки в стране», — считает Безпалько.

Он также не исключил, что главные герои фильма, бойцы «ЧВК Вагнера», тоже могут задаться вопросом, чем губернатору не понравилась эта кинокартина.

«Запрещать фильм, причем в самый последний момент перед премьерой — это однозначно недружественный акт. Я думаю, что с Бегловым рано или поздно захотят поговорить «музыканты» для того, чтобы он объяснил, почему же он запретил предпремьерный показ этого фильма. Это, в конце концов, в совокупности со всеми негативными явлениями в Петербурге может привести к отставке Беглова», — подытожил аналитик.

Бойцы «ЧВК Вагнера» находятся в зоне СВО. Они успешно представляют интересы России, сражаются с врагом и демонстрируют отличные навыки военного дела.

Создателями фильма выступили бизнесмен Евгений Пригожин и Герой России Алексей Нагин. Кинолента должна стать мотиватором для всех, кто хочет защищать свою страну.

Вам может понравиться

Глава Минобороны Белоруссии Хренин поведал о том, что НАТО готовят свои войска

Как сообщает Российская газета, Виктор Хренин сообщил о том, что НАТО проводит подготовку своих бойцов. По сообщению минобороны, НАТО готовят инфраструктуру, бойцов, вооружение и так далее. Сообщается о наличии конкретных

Военкор Котенок назвал взятие Чернигова ключевым пунктом в перехвате инициативы у ВСУ

В своём Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал запись, состоящую из пяти пунктов, которые, по мнению автора, позволяет армии РФ «перехватить инициативу» на украинском ТВД. Главным пунктом значится взятие Чернигова.

Украинский танк попал в засаду и подорвался на минах

Во многих телеграмм-каналах публикуются видео о том, как российские военные выполняют боевые задачи, окружают противника, уничтожают вражескую технику. Так, в Сети появилось очередное видео, как российские военные сделали засаду на