Попытка запретить показ фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду» может добавить аргументов в пользу отставки губернатора Петербурга Александра Беглова. Ему стоило присутствовать на предпремьере патриотического фильма, посвященного СВО, может, даже произнести там речь, а он поступил с точностью наоборот, считает политический аналитик Богдан Безпалько.

Напомним, предпремьерный показ должен был пройти в кинотеатре «Родина», но его пришлось перенести в «Формулу кино» в ТРЦ «Галерея». Незадолго до начала сеанса представители «Родины» отказались показывать фильм. Позже в кинотеатре сообщили, что показ этого фильма там и не планировался. По данным СМИ, отношение к произошедшему имеет губернатор Беглов.

«Даже если Беглов хотел от этого дистанцироваться, он мог просто не обращать внимание на показ этого фильма, ну то есть он где-то идет и идет, и хорошо. Не обязательно туда приходить и выступать, хотя, конечно, это было бы очень желательно ввиду событий последнего времени и вообще обстановки в стране», — считает Безпалько.

Он также не исключил, что главные герои фильма, бойцы «ЧВК Вагнера», тоже могут задаться вопросом, чем губернатору не понравилась эта кинокартина.

«Запрещать фильм, причем в самый последний момент перед премьерой — это однозначно недружественный акт. Я думаю, что с Бегловым рано или поздно захотят поговорить «музыканты» для того, чтобы он объяснил, почему же он запретил предпремьерный показ этого фильма. Это, в конце концов, в совокупности со всеми негативными явлениями в Петербурге может привести к отставке Беглова», — подытожил аналитик.

Бойцы «ЧВК Вагнера» находятся в зоне СВО. Они успешно представляют интересы России, сражаются с врагом и демонстрируют отличные навыки военного дела.

Создателями фильма выступили бизнесмен Евгений Пригожин и Герой России Алексей Нагин. Кинолента должна стать мотиватором для всех, кто хочет защищать свою страну.