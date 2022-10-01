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Недовольство среди обычных жителей США начинает расти в связи с той политикой, которая сейчас проводится в украинском вопросе. Прослеживается проявление усталости в американском обществе от постоянных новостей, связанных с поддержкой Украины Белым домом.

Как сообщает издание «Newsweek», недавно исследовательский центр под названием Data for progress опубликовал результаты опроса, касательно необходимости начала переговорного процесса между Украиной и Россией. В результате, 57% из опрошенных людей согласны с тезисом, что Украина должна завершить войну дипломатическими переговорами даже при условии утраты части своих территорий. В то же время, 32% из опрошенных выступают против любых переговоров.

Также 49% опрошенных американцев высказались за то, что Белый дом должен прекратить накачивать украинские власти оружием и начать действовать в дипломатическом поле. Но к мнению простых американцев никто в администрации Байдена прислушиваться даже не собирается Такую мысль высказал эксперт Куинси Маркус Стэнли.

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