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Как сообщает военкор Юрий Котенок в своем личном Telegram-канале, он собрал реакцию населения Украины на массовые удары дронами-камикадзе «Герань-2».

17 октября возобновились массовые обстрелы Киева и других крупных городов Украины с использованием, в том числе, и барражирующих боеприпасов. Как оказалось, действующая система ПВО оказалась малоэффективной в борьбе с малыми дронами-камикадзе.

Как утверждает военкор Котенок, бойцы вооруженных сил Украины просто не понимают, как можно эффективно бороться с данной угрозой с неба. Рядовые бойцы пытаются применять стрелковое оружие против беспилотников, но это не приносит должного эффекта. А тем временем, в комментариях на украинских Telegram-каналах тотальная «зрада», все просто в полном шоке, что никто не может прекратить полное господство в небе «Гераней-2».

Напомним, что сегодня произошел массированный обстрел столицы Украины и других крупных городов после небольшого перерыва.

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