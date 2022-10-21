Исследователи нашли экологически чистый заменитель для пластика. Им может стать прозрачная древесина, которая получается в результате удаления лигнина.

Подобная технология была разработана еще около 30 лет назад. Древесина поддается обработке хлоритом натрия, после чего ее необходимо пропитать эпоксидной смолой, вследствие чего древесина получает новые свойства. Такая технология выбрасывает в атмосферу меньше вредных веществ, чем при переработке нефти.

В издании Science of the Total Environment опубликованы слова доцента Индийского технологического института Продюта Дхара, которые гласят, что подобная прозрачная древесина может заменить собой такие пластмассы, как поливинилхлорид, акрил, полипропилен и полиэтилен. При производстве всех этих видов пластика наносится существенный вред окружающей среде, так как они производятся с использованием нефтяной основы.

Ученые смогли выяснить, что прозрачная древесина не такая экологически чистая, как стекло, но она имеет лучшую прочность. Со временем технология производства прозрачно древесины может быть улучшена, что приведет к улучшению характеристик продукта.