По сообщениям Telegram-канала WarGonzo, ВСУ смогли перейти западную границу Луганской Народной Республики и частично закрепиться в поселке Макеевка. Напомним, что есть еще одна Макеевка это город-сателлит города Донецк. Так что не следует путать эти два населенных пункта.

Вооруженным силам Украины также удалось установить контроль над поселком Петровское (другое название Грековка). В захвате поселка принимала участие 95-я десантно-штурмовая бригада.

Можно констатировать, что противнику удалось форсировать реку Жеребец и продвинуться в сторону трассы Р-66, которая является путем снабжения для Кременной. Скорее всего, следующей целью для ВСУ станет поселок Краснореченск. Но на пути к этому населенному пункту есть еще одна водная преграда в виде речки Красная.

По сообщениям военкора Сладкова, в Кременной была проведена частичная эвакуация гражданского населения. Ситуация остается напряженной. Противник закончил перегруппировку своих сил и готовится к дальнейшему продвижению.