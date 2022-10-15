Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны», артиллерия войск Российской Федерации начала работать по позициям укрепрайонов вооруженных сил Украины на Лиманском фронте.

Штурм позиций противника осуществляется при полной поддержке российских артиллеристов. Плотная работа артиллерии по укрепленным позициям противника ведется с постоянной корректировкой. Корректировка огня происходит с помощью данных с беспилотных летательных аппаратов.

Такая тактика работы артиллеристов приносит хорошие результаты. Ведь чем точнее будут удары артиллерии по укрепленным районам противника, тем легче будет потом пехоте штурмовать вражеские позиции. А это, в свою очередь, сохраняет десятки и сотни жизней бойцов российской армии.

Напомним, что 24 февраля Российская Федерация начала проведение специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО является демилитаризация и денацификация Украины.