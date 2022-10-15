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Из сводок Министерства обороны РФ стало известно о попытках сил ВСУ идти в контрнаступление на Херсонском, Лиманском, Купянском и Запорожском направлениях. Все попытки были нейтрализованы успешными действиями российских войск в обороне.

На Донецком и Луганском направлении военнослужащие ВСУ пытались провести разведку боем в населенных пунктах Торское, Новосадовое (ДНР) и Макеевка, а также Сергеевка (ЛНР).

На Харьковском направлении российская армия предотвратила попытку переправы через реку Оскол у населенного пункта Двуречное отрядов ВСУ. Совместными усилиями ВСК и артиллерии РФ было ликвидировано более 30 военнослужащих, 4 бронированных автомобиля и 2 пикапа ВСУ.

На Запорожском направлении российским бойцам удалось предотвратить десантную операцию противника.

На Херсонском направлении усилиями российской авиации были ликвидированы около 50 бойцов ВСУ, 5 танков, 4 БМП, 2 баржи и 5 быстроходных малых катера, которые располагались в бухте около населенного пункта Осокоровка.

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