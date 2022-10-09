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Государственная администрация Мексики создала компанию, которая будет работать в сфере туризма, с уставным капиталом в 90 миллионов долларов. Интересно, что подчиняться и управляться созданная компания должна военными силами страны. Скорее всего, такое решение было принято для того, чтобы можно было безопасно доставить туристов в те места, куда раньше попасть без помощи военной авиации было просто невозможно.

Для реализации заявленных идей в период первого этапа будет создана государственная авиакомпания с парком в 10 самолетов, также в управлении компании будет находиться три отеля. В дальнейшем под управление военной государственной компании перейдет два музея и два экологических парка.

О серьезных планах компании свидетельствует одобрительное заявление президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он заявил, что главный офис компании будет находится в аэропорту Четумаль. Также он добавил, что в стране есть очень много мест, куда невозможно добраться на самолете существующих авиакомпаний.

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