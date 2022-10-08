Как сообщается на портале Medikforum, нобелевский лауреат Сванте Паабло в 2010 году проводил исследования ДНК неандертальцев. Из останков, найденных на раскопках, ученым был взят генетический материал и проведен ряд исследований.

В результате ему удалось сделать карту генома неандертальца, которую он сопоставил с геномом современного человека. Сванте Паабло подтвердил теорию того, что в геноме современных людей есть следы ДНК неандертальцев.

Взяв за основу исследования Паабло, эстонские ученые решили проанализировать влияние ДНК неандертальцев на появление вредных привычек у людей, например, курения. Используя данные Британского биобанка, исследователи смогли проанализировать более ста вариантов различных заболеваний. В результате, ученые пришли к выводам, что ДНК неандертальцев все же повлияло на некоторые черты человеческого поведения и увеличило возможность появление вредных привычек.

Данные исследования способны не просто помочь в изучении многих зависимостей, но и сделать прорыв в методах их лечения.