Как сообщает издание РИА Новости, президент Республики Беларусь заявил, что он выступает против любой возможности того, что вооружение белорусского происхождения может оказаться на территории Украины.

Александр Лукашенко посетил военный полигон, который находится в окрестностях города Барановичи. На полигоне «Обуз-Лесновский» белорусские производители вооружения продемонстрировали рабочие образцы своей продукции военного и специально технического назначения.

В ходе своего визита Лукашенко сделал заявление, что образцы вооружения необходимо продавать всем желающим, кто может позволить себе ее купить. Однако неприемлемо, если белорусское вооружение попадет на фронт в Украине и будет использовано против своих же людей, добавил президент Беларуси.

Также Лукашенко предупредил главу госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса, что стране необходимо быть уверенной в качестве и работоспособности своего вооружения, и за любые показушные мероприятия, которые не соответствуют действительности, глава будет отвечать лично.