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Как сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на известного военного эксперта Виктора Литовкина, российские атомные подводные лодки располагают уникальными ракетами с маркировкой П-700, которые управляются посредством искусственного интеллекта. Данная ракета была специально разработана для борьбы с авианосцами противника, добавил Литовкин.

Как отмечает военный эксперт, после осуществления пуска первой ракеты к ее полету начинают присоединяться и другие запущенные ракеты. На подлете к авианосной группировки противника ракеты, уже находясь в полете, распределяют цели между собой в последний момент. Для примера представим, что из десяти ракет три выбрали себе целью авианосец и устремились к нему, еще две пошли на крейсер поддержки, ну и так далее. В таком случае будет уничтожена вся группировка врага.

По словам Литовкина, мы еще не применяли данные ракеты в боевых условиях, однако на вооружении они уже стоят и мы можем их применить в любой момент.

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