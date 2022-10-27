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Россия начала работу над созданием боевого лазера в 2009 году, несколько отставая от Соединенных Штатов, которые через год уже создали установку 747-400F воздушного базирования. Этот комплекс, будучи смонтированным на истребители или бомбардировщики, обладает способностью сбивать ракеты потенциального противника в течение всего двух минут.

Однако Россия недолго оставалась в положении догоняющего. Бывший вице-премьер Юрий Борисов, который отвечал за оборонный сектор, представил две лазерные системы, которые успешно прошли испытания, пишет Lenta.ru.

Первая из них – это лазерный комплекс «Пересвет», который обладает большой мощностью и способен атаковать вражеские спутники на высоте до полутора тысяч километров. Менее мощный, но уже хорошо показавший себя в специальной военной операции комплекс «Задира» предназначен для уничтожения практически любых целей с дистанции в 5 километров. Он был задействован в СВО еще в мае текущего года.

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