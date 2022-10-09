Российская певица Маша Распутина рассказала о своем участии в проекте «Аватар». По ее словам, костюм, в котором ей приходилось сниматься в шоу, был настолько тесен, что его снимали будто бы с собственной кожей.

По словам звезды, участникам шоу необходимо соблюдать определенные меры секретности. На съемки программы артистов привозили на специальных такси. А для того, чтобы их никто не мог узнать, участникам шоу необходимо было надевать маски. Однако, по словам Маши Распутиной, самым сложным оказался процесс съемок.

Певица рассказала, что ей приходилось надевать костюм, который чем-то напоминал водолазный. А так как съемки шоу были летом, то в этой одежде было очень жарко, она буквально липла к телу. Помимо этого, на тело прикреплялось множество датчиков, а на голову надевался специальный шлем. Во всей этой экипировке артистке приходилось петь и танцевать. А после съемок костюм будто бы снимали вместе с кожей.