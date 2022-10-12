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Как сообщает американское издание Politico, европейские страны пытались усилить свой оборонно-промышленный комплекс, чтобы не полагаться на помощь США в случае конфликта на территории Европейского Союза. Но, как показывает практика, все попытки европейцев попросту провалились. Оборонный комплекс Европы попросту не может выдержать темпа, который необходим для обеспечения войск всем необходимым в условиях реального конфликта.

По мнению финансового директора чешской оружейной компании CGS Давида Чура, проблема оборонной промышленности Европы заключается в том, что она на протяжении долгих лет изготавливала сложные оружейные системы очень маленькими партиями.

Такая политика оправдывала себя в мирное время, но сейчас мировая ситуация изменилась, и Европа оказалась к ней не готова. Теперь для выравнивания ситуации промышленности нужны миллиардные вливания средств, добавил Чура.

Мюнхенский аналитический институт указал на еще одну проблему – зависимость от китайского производства. Так, например, только немецкая промышленность почти на половину зависит от постоянных поставок незаменимых ресурсов из Поднебесной.

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