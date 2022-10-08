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Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало ситуацию относительно логистики передвижения и снабжения войск из Кубани через Крым. По заявлению в ведомстве, ситуация находится под контролем, а обеспечение российских военных на Запорожском и Николаевско-Криворожском направлениях осуществляется в полной мере. Обеспечение производится как водным транспортом через море, так и наземным путем, через сухопутную линию.

В то же время, военными экспертами выдвигаются утверждения, что ВСУ продолжат свое наступление на вышеуказанных направлениях. Они уверены, что взрыв на Крымском мосту был организован западными спецслужбами не только в качестве демонстрационной акции к юбилею Президента РФ. Главная задача, стоящая перед противником, – отрезать крымскую военную группировку от снабжения. Если мнение экспертов не является ошибочным, то ВСУ попытаются атаковать направления Мелитополя и Херсона.

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