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Как сообщает издание РИА Новости, командующий батальоном 131-го полка Народной Милиции в Донецкой Народной Республике дал свою оценку ситуации, которая сложилась на Угледарском направлении. Так командир с позывным «Индус» дал характеристику данному участку фронта как «стабильно напряженную».

«Индус» также сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины постоянно занимаются прощупыванием обороны. Для этих разведывательных целей они задействуют малые диверсионные группы, которые пытаются просочиться через линию обороны и зайти в тыл частям Народной Милиции. Такая тактика присуща для района от Великой Новоселовки до самого Угледара.

Основные же части ВСУ рассредоточены в тылу, особенно это касается подразделений с тяжелой техникой. Таким образом, они пытаются минимизировать потери от артиллерийских обстрелов и авиационных налетов союзных сил.

Подразделения союзных сил продолжают возводить фортификационные сооружения и минирование местности для улучшения оборонительных позиций по всей линии фронта.

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