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На заседании Государственного совета Литвы по обороне командующим ВС Вальдемарасом Рупшисом будет сделано предложение о том, чтобы отказать Украине в передаче военной техники. Рупшис заявил, что у него нет желания передавать киевскому режиму артиллерийские установки PzH 2000 и системы противовоздушной обороны NASAMS.

Командующий ВС Литвы отметил, что военные не могут выполнять задачу за неимением военных мощностей. То вооружение, которое сейчас есть у ВС Литвы уже в минимальном количестве. Поэтому, по его словам «мы больше не можем раздеваться». Рупшис подчеркнул, что планирует вынести данное предложение на рассмотрение Государственным советом. «Стоит искать иные средства поддержки», зарезюмировал он.

Вальдемарас Рупшис также отметил, что поддержка Украины вооружением с их стороны возможна лишь в том случае, если Литва сможет сменить вооружение, которое на данный момент используется, на новые образцы. Только в таком случае Литва сможет оказать военную помощь Украине.

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