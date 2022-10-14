Как стало известно группе исследователей из университета в Кардиффе, который находится в Великобритании, что несколько черных дыр в космосе по мере их совместного слияния подвергаются колебаниям со скоростью 3 раза в секунду.

Ученые утверждают, что этот эксперимент является первым реальным примером предсказания, которое было сделано еще много лет назад при разработке общей теории относительности Альбертом Эйнштейном.

То самое колебание, которое возникает при совместном слиянии черных дыр, в научной среде называется прецессией. Это явление возникает, когда орбита планеты или другого вращающегося объекта медленно изменяется со временем. Классическим примером для визуализации прецессии является эксперимент с вращающимся волчком, который начинает менять угол оси вращения при своем замедлении.

Таким образом, общая теория относительности предсказала, что более тяжелые объекты могут искривлять пространство-время, что, в свою очередь, может привести к изменению самой орбиты объекта с течением времени. Как следствие, появится орбитальная прецессия, вызванная гравитацией. Свой эксперимент британские ученые подробно изложили в издании New Scientist.