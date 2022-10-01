Как сообщает «Газета.ru», китайский дипломат Цао И написал в своем Twitter о том, что во взрывах на российских подводных трубопроводов «Северный поток» могут быть причастны американцы.

Он опубликовал картинку, где есть ответы людей на вопросы, смысл которых заключается в том, что для Соединенных штатов Америки не было выгодно строительство российских газопроводов, и они на словах обещали их уничтожить. А вот «кто их уничтожил – мы понятия не имеем».

Напомним, что повреждения российских трубопроводов произошло в ночь на 26 сентября. Главной версией повреждения газопроводов «Северный поток» является диверсия. Однако причины происшествия пока не известны. Многие специалисты склоняются к мнению, что это было выгодно американцам. Однако США, в свою очередь, утверждают, что ни одно государство среди членов НАТО к данным подрывам отношения не имеют.