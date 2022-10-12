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Учеными уже давно было доказано, что младенцами плохо усваивается коровье молоко. Поэтому матерям, которые не могут кормить грудью, приходится искать альтернативу, избегая привычное для взрослого человека молоко из-под коровы.

Как сообщило издание «Гродно-24», решение данной проблемы нашли китайские ученые. Они ввели лизосим и другие виды человеческих белков в эмбрионы коров, а затем поместили их в суррогатных самок. Свое испытание специалисты решили проводить на коровах породы Гольдштейн.

Как отметил профессор Ли, для проведения испытания применили технологию клонирования – использовали человеческие гены в коровьей ДНК. Посредством данного эксперимента, в лактозе коров была обнаружена информация человеческих генов. Также они увеличили содержание твердого вещества и жирность молока, тем самым приблизили его вкусовые качества к грудному молоку человека.

По мнению ученых, в скором времени человечеству станет доступно коровье молоко, равноценное по всем параметрам человеческому.

 

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