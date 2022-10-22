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В городе Апелдорн, который расположен в Голландии, грабитель ворвался в помещение фаст-фуда и выхватил нож, чтобы украсть всю выручку заведения, ну или как минимум, украсть бесплатный обед. Человек в темном плаще вломился в кафе, выхватил нож и попытался перелезть через стойку для заказов.

Однако персонал, который был в тот день на смене, совсем не испугался наглого вора и дал ему достойный отпор. Все дружно начали забрасывать грабителя жареным картофелем, а затем применили по отношению к нему и более грубую силу.

Как результат, грабитель упал на пол, и персонал заведения дружно добивал непрошенного гостя сеткой от фритюра. Нож у нападавшего забрал один из сотрудников кафе. После того, как воришка был полностью обезврежен, была вызвана полиция и его передали в правоохранительные органы.

Все это действие наблюдали посетители заведения. Часть клиентов выбежала в панике из помещения кафе. Однако один из мужчин, который пришел перекусить, также помог нейтрализовать грабителя.

 

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