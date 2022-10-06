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В современном мире все чаще начали звучать заявления разных политиков о возможном применении ядерного оружия или того хуже о начале полномасштабной ядерной войны. Точкой отсчета нарастания новой напряженности в мире можно считать прошедший в июне 2022 года в Мадриде саммит НАТО.

Однако если говорить о массовом использовании ядерных ракет несколькими сторонами, то о прогнозировании последствий не стоит и думать. Поэтому во всех современных конфликтах используется не только обычное вооружение или высокоточное, а также и экономическое воздействие вместе с кибер-атаками. Ведь по действующему нормативно-правовому уставу ООН война как средство решения спора между двумя странами запрещена.

Именно поэтому в современном мире появился новый термин – «гибридная» война. Хорошим примером применения этого термина служит конфликт в Сирии. Также одним из способов достижения своих целей может послужить процесс затягивания конфликта. При таком развитии ситуации, решающее значение имеет наличие эффективного высокоточного оружия.

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