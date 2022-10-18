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Как сообщает издание «Аргументы и факты», в Украине еще не утихла эйфория от успешного наступления в Харьковской области и подрыва Крымского моста, поэтому тема с потерями, которые несут ВСУ на фронте, успешно замалчивается.

Время от времени в украинских СМИ можно встретить упоминание о пышных похоронах высоких офицерских чинов. Однако большая часть населения, родственники которых были мобилизованы, не получает абсолютно никакой информации о судьбе своих родных и близких.

Так, например, в Львове около оперного театра недавно прошел митинг родственников бойцов, которые служат в 24-ой мехбригады вооруженных сил Украины. Родственники военнослужащих требуют от власти, чтобы они организовали обмен военнопленными, забрали тела погибших бойцов у российской стороны и, наконец-то, приступили к поискам тех бойцов, которые числятся как «пропавшие без вести».

Как и можно было догадаться сразу, украинские СМИ решили попросту не заметить данный митинг. Ведь родственники посмели говорить о неприятных темах для Офиса президента Украины.

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