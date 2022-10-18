По сообщению информационного издания «РИА Новости», после того, как Россия нанесла массированные удары по критический инфраструктуре Украины, западные страны решились на пересмотр поставок вооружений на Украину.

Сейчас страны НАТО рассматривают возможность «закрытия украинского неба» средствами ПВО. Однако данную идею осуществить будет очень сложно. Начиная с весны, Украина получала от Запада преимущественно ЗРК: сохранившиеся «Иглы» с советских запасов, американские «Стингеры», британские «Старстрик».

Помимо этого Германия поставила Украине приблизительно 30 единиц передвижных зенитных установок «Гепард». И все эти комплексы не могут помочь ЗСУ противодействовать российским ракетным массированным ударам.

Поэтому в НАТО решили повысить ставки и передать на Украину батарею ЗРК из Германии «Ирис-Т» в количестве трех пусковых установок, в каждой из которых насчитывается по восемь ракет. В скором времени планируют предоставить еще столько же.