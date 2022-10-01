По сообщению «Газеты.ru», британское издание The Mirror совершило грубую ошибку при публикации материала о британском главе Минфина Квази Кварненга. Об этом издание сообщило в своем Twitter.

В публикации указывается, что на сайте The Mirror была опубликована статья о Квази Квартенге, однако сопровождающая фотография была выложена совершенно другого темнокожего мужчины. Издание попросило прощения у господина Кварненга и всех своих читателей.

Стоит отметить, что на ошибку, совершенную изданием, указал министр лично. В издании отметили, что они стараются бороться с расизмом и прикладывают для этого все усилия.

Ранее сообщалось, что украинская беженка, которая увела британца из семьи, где проживала в рамках государственной программы для беженцев, собирается вернуться на Украину. Дело в том, что она рассталась со своим британским бойфрендом и даже успела побывать в полицейском участке.