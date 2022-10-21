По заявлению политического эксперта Ростислава Ищенко, есть высокая вероятность того, что между Российской Федерацией и США в ближайшее время могут состояться переговоры относительно Украины. В своем интервью изданию «Военное дело» политолог отметил, что между Москвой и Вашингтоном противостояние может быть очень длительным. По его мнению, США изначально введут в бой Польшу и Прибалтику, если вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции окончательно разобьют армию ВСУ.

Эксперт подчеркнул, что и Россия, и Америка прекрасно понимают, что подобное нагнетание атмосферы может закончиться ядерной катастрофой. Причем ядерная конфронтация между двумя мировыми гигантами «это ничья, это пат», отметил Ищенко.

Политолог добавил, что переговорный процесс должен в конечном итоге быть направлен на достижение мира в кратчайшие сроки. Однако Ростислав Ищенко подчеркнул важность единственного возможного компромисса, который устроит обоих оппонентов.