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Не смотря на то, что в Иране на вооружении стоит большое количество различных беспилотных летательных аппаратов, они не прекращают заниматься разработкой новых моделей и модификаций. Недавно прошла презентация совершенно нового барражирующего боеприпаса, который был разработан для сил быстрого реагирования «Саберин» КСИР, на учениях военнослужащих Корпуса сухопутных войск.

Представленный ударный дрон разрабатывался для уничтожения личного состава и легкой небронированной техники в боевых условиях на передовой. Новый дрон-камикадзе получил название «Meraj-521». Чтобы запустить дрон в небо, необходимо использовать пневматическую катапульту.

Дрон оснащен крыльями с поворотной конструкцией, которые раскладываются уже после запуска. В движение дрон приводится пропеллером, который расположен в задней части. Эффективный радиус применения около 5 км, а время нахождения в воздухе находится в диапазоне от 5 до 15 минут. Существуют различные модификации в зависимости от массы боевой части, которая может составлять 500, 700 и 1000 грамм.

Срок поставки нового ударного дрона в войска Ирана пока что не разглашается. Однако обычно это не занимает много времени, так что уже совсем скоро дрон может появится в арсенале у военных.

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