Как сообщает издание РИА Новости, известный американский миллиардер Илон Маск уверен, что Белому дому стоит рассчитывать на то, что следующий президент Российской Федерации будет продолжать придерживаться политического курса по отдалению от Западного мира.

Джон Болтон, занимавший в прошлом должность советника Белого дома по вопросам связанным с национальной безопасностью, выразил свое мнение, что официальный Вашингтон заинтересован в такой Российской Федерации, которая бы сама стремилась войти в состав НАТО.

Ранее Болтон уже заявлял, что он выступает за смену власти в России и объяснил это тем, что он поддерживает такие изменения для обеспечения безопасности и мира в Европейском регионе. Напомним, что Болтон ранее уже признавался в том, что поддерживал государственные перевороты в зарубежных странах.

Тем временем, Владимир Путин еще в сентябре во время своего обращения к гражданам уже отмечал, что Западные страны уже перешли грань дозволенного в своей недружественной политике по отношению к России.