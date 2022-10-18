Всемирно известный миллиардер Илон Маск с первых дней начала специальной военной операции обеспечил на бесплатной основе подразделения вооруженных сил Украины своими самыми современными терминалами для обеспечения беспроводной связи StarLink. И вот теперь, вдруг, Маск начал высказываться с критикой в адрес киевской власти.

Так, в самом начале октября Маск решил сообщить свое видение урегулирования украинского кризиса. Он предложил официально признать Крым российским, а на территории Донбасса и Таврии провести новые референдумы под эгидой наблюдателей из ООН. В комментариях Маск получил кучу негатива от представителей украинской власти. Далее Маск заявил о недопустимости начала ядерной войны между НАТО и Россией, которая уничтожит весь мир в течение получаса.

Таким образом, своими заявлениями Маск играет на руку республиканцев в преддверии грядущих выборов в США, которые решили разыграть украинский кризис, как основную тему в предвыборной гонке. А так как демократы выступают за безоговорочную поддержку Украины, Маск своими заявлениями собирает голоса тех, кто против такой позиции.