Стриминговый сервис Hulu опубликовал премьеру картины «Восставший из ада». Работа режиссера Дэвида Брукнера является перезапуском культового ужастика. О перезапуске киноленты стало известно еще в мае 2019 года. Разработкой занялась киностудия Spyglass Media Group. Изначально режиссером должен был стать Паскаль Ложье, но он отказался участвовать в данном проекте.

В фильме повествуется о том, как девушке попадает в руки древний артефакт, обладающий невероятной силой. Оказывается, что он дает возможность вызывать из другого измерения синобитов. Синобиты – это страшные существа, имеющие садистские наклонности. Но целью главной героини является возвращение бесследно пропавшего брата.

В основной актерский состав вошли: Джейми Клейтон, Дрю Старки, Горан Вишнич, Одесса Адлон, Брендон Флинн и другие. В российском кинопрокате премьера не будет показана из-за санкционного наложения.