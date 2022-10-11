Компания Google со следующего года начнет принимать в качестве оплаты за услуги облачных сервисов криповалюту. Так, недавно Google заключила договор с криповалютной биржей Coinbase. В свою очередь Coinbase будет использовать «облако» от Google.

По прогнозам, данная сделка должна помочь корпорации Google улучшить развитие бизнеса в «облачной» сфере путем возможности приема оплаты за свои услуги цифровыми активами. Тем самым, поисковой гигант сможет обойти своих конкурентов, которые еще не принимают оплату в криптовалюте.

Конечно, изначально платить услуги Google Cloud Platform криптовалютой сможет лишь ограничеснное число клиентов. Однако в планах корпорации – позволить большому количеству клиентов совершать оплату подобным образом.

На сегодняшний день при помощи сервиса Coinbase Commerce можно проводить платежи различными видами цифровых валют, таких как Dogecoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum и другие.