Высокоточные разрывные снаряды SMArt 155, производимые Германией в начале 2000-х годов, после исчерпания их запасов отправкой «военной помощи» Украине, где они активно применялись в боевых действиях, теперь решено досрочно начать производить снова. Об этом сообщает немецкое издание Behoerden Spiegel. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Бюджетный комитет парламента Германии одобрил расходование 97,4 млн евро из государственных средств на подготовку к возобновлению производства высокоточных артиллерийских боеприпасов SMArt 155. Как пояснили представители Бундесвера, «с целью будущих закупок дополнительных снарядов их электронные компоненты требуется разработать и внедрить «с нуля», поскольку прежние уже давно не производятся».

Предыдущую партию этих снарядов Бундесвер получил, как пишет Behoerden Spiegel, «в 2000-2003 годах, когда была закуплена партия в общем размере около 9 тысяч единиц. Эти боеприпасы использовались, среди прочего, в Афганистане».

SMArt 155 (название образовано от немецкого сокращения Suchzünder Munition für die Artillerie, «боеприпас с сенсорным запалом») представляет собой не просто снаряд, а специализированную систему, предназначенную для высокоэффективного поражения танков и других бронированных целей. В Бундесвере эти снаряды, как правило, предназначались для оснащения гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, использовать немецкий SMArt 155 можно из большинства 155-мм артсистем, соответствующих стандартам НАТО. С 2000 года было произведено более 23 000 этих снарядов: помимо Бундесвера, также и для вооруженных сил Швейцарии, Австралии, Великобритании, Греции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Каждый боеприпас системы SMArt 155 после выстрела летит по баллистической дуге с дальностью до 27,5 км (при стрельбе из гаубицы с длиной ствола 52 калибра – Krab, PzH 2000, K9 и др.) либо до 22 км (при стрельбе из гаубицы с длиной ствола 39 калибров – как американские M777 и M109, включая вариант САУ Paladin). В середине траектории встроенный таймер запускает механизм выброса двух суббоеприпасов, которые затем раскрывают парашюты и спускаются по штопору над заданной территорией, сканируя цели радаром миллиметрового диапазона и инфракрасным датчиком.

Обнаружив под собой транспортное средство-цель, суббоеприпас подрывает свою боеголовку. Это создает высокоскоростной взрывной удар, который поражает цель с верхней полусферы, где броня относительно слаба, для максимального эффекта – то есть действует примерно тем же способом, что и современные ПТРК, такие как Javelin.

Польские военный портал Defence24 уточнил, что применение варианта из всего лишь двух субснарядов (а также наличие механизмов самоликвидации) «позволило вывести систему SMArt из-под правил, запрещающих использование кассетных боеприпасов».

Боеприпасы этого типа были отправлены на Украину в пакете германской «военной помощи» вместе с гаубицами PzH 2000 и активно применялись там в боевых действиях. В целом же точно неизвестно, сколько снарядов этого типа поставила украинским войскам как Германия, так и другие страны-обладатели SMArt 155.

Однако достоверно известно, что возобновление их производства в Германии планировалось ранее, еще в 2018 году. Немецкий военный сайт Soldat und Technik тогда сообщил, что Министерство обороны Германии поручило производителю «умных» снарядов – компании Gesellschaft fur Intelligente Wirksystems (GIWS), совместному предприятию военных концернов Rheinmetall и Diehl Defence, – спланировать работы по подготовке производственных возможностей с ожидаемым периодом возобновления выпуска к 2024 году.